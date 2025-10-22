Fastweb down migliaia di segnalazioni in tutta Italia | Ci sono problemi

Le pagine web che girano a vuoto, le email bloccate in uscita e le videochiamate di lavoro che si interrompono all’improvviso. È una mattinata di problemi di connessione per migliaia di italiani, e il problema ha un nome: Fastweb. Dalle prime ore di oggi, mercoledì 22 ottobre, la rete del provider sta registrando un vasto down su scala nazionale. Il portale Downdetector.it, che monitora in tempo reale i guasti delle infrastrutture di rete, ha registrato un picco di oltre 35.000 segnalazioni in poche ore. Si tratta di un numero estremamente elevato, che indica un problema diffuso e non limitato a singole aree. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Fastweb down, migliaia di segnalazioni in tutta Italia: “Ci sono problemi”

