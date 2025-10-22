Fastweb down mattina critica in tutta Italia | a rischio anche i pagamenti aziendali La compagnia | disservizio risolto alle 14
Fastweb down in tutta Italia dalla mattina di mercoledì 22 ottobre. La connessione Internet è saltata pressoché in tutta la penisola, da Bari a Milano, riguardando anche la Capitale, dove il disservizio ha colpito anche diversi enti pubblici e privati. Secondo quanto riportato da Downdetector.it, si sono registrate oltre 35.000 segnalazioni in poche ore. Gli utenti segnalano impossibilità di connettersi alla rete fissa e malfunzionamenti della rete mobile, con difficoltà a navigare o utilizzare i principali servizi web. Fastweb down: le cause del disservizio. Il problema ha riguardato anche altri operatori. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Problemi per Fastweb oggi: 5 ore di down in tutta Italia anche per Vodafone. Cosa è successo - Le aziende di telecomunicazioni hanno confermato: “Disservizio temporaneo su rete fissa”. Lo riporta quotidiano.net
Fastweb down in (quasi) tutt’Italia: cosa sta succedendo? - Grave down per Fastweb in Italia: rete fissa e mobile fuori uso, oltre 30mila segnalazioni. Da techprincess.it
Fastweb, rete internet in down oggi: perché non funziona e cosa succede - Come confermano i dati pubblicati da Downdetector, la rete dell'azienda italiana di telecomunicazioni ha smesso di funzionare a partire dalle 10. Segnala tg24.sky.it