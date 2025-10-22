Fastweb down in tutta Italia dalla mattina di mercoledì 22 ottobre. La connessione Internet è saltata pressoché in tutta la penisola, da Bari a Milano, riguardando anche la Capitale, dove il disservizio ha colpito anche diversi enti pubblici e privati. Secondo quanto riportato da Downdetector.it, si sono registrate oltre 35.000 segnalazioni in poche ore. Gli utenti segnalano impossibilità di connettersi alla rete fissa e malfunzionamenti della rete mobile, con difficoltà a navigare o utilizzare i principali servizi web. Fastweb down: le cause del disservizio. Il problema ha riguardato anche altri operatori. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Fastweb down, mattina critica in tutta Italia: a rischio anche i pagamenti aziendali. La compagnia: disservizio risolto alle 14