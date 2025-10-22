Fastweb down internet offline in tutta Italia | quando torna la connessione

Fastweb down. La connessione Internet non funziona in tutta Italia. Numerose le segnalazioni di disservizi: si contano circa 35.000 segnalazioni. Gli utenti non riescono a collegarsi alla rete fissa e vengono segnalati malfunzionamenti anche sulla linea mobile. Il disservizio è diffuso da Milano a Bari, passando per Roma e Napoli. Gli utenti che hanno provato a chiedere informazioni a Fastweb riferiscono di aver ricevuto la risposta che i tecnici sono al lavoro per ripristinare il servizio nel minor tempo possibile. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Fastweb down, internet offline in tutta Italia: quando torna la connessione

