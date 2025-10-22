Fastweb down in tutta Italia risolto il disservizio dopo ore di stop | che cosa era successo

È durato circa quattro ore il disservizio che ha colpito la rete Fastweb da questa mattina 22 ottobre. L’azienda ha informato poco dopo le 15 che il problema rilevato sulla rete fissa è stato risolto. Dalle 10 di oggi, su Downdetector c’era stata un’impennata di segnalazioni. Gli utenti lamentavano problemi anche con l’uso della rete mobile, non riuscendo in generale a navigare su internet e a usufruire di una serie di funzionalità come lo streaming. Le città più colpite. Il servizio di connessione a internet dell’azienda di Swisscom sembrava aver smesso di funzionare in diverse città italiane. 🔗 Leggi su Open.online

