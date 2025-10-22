Fastweb down in tutta Italia | oltre 34mila segnalazioni ecco cosa sta succedendo alla rete

La mattinata di oggi ha portato un grave disservizio per migliaia di utenti Fastweb in tutta Italia. La rete internet fissa dell’operatore ha smesso di funzionare, generando oltre 34mila segnalazioni sul portale Downdetector.it, un numero eccezionalmente elevato che testimonia la portata nazionale del problema. I disservizi riguardano esclusivamente la rete fissa di Fastweb, lasciando senza connettività internet sia utenti privati che aziende. La rete mobile dell’operatore non risulta invece interessata dal down. Le segnalazioni provengono da tutte le principali città italiane, con Roma che registra il maggior numero di problemi, seguita da Milano, Torino, Napoli e altre metropoli. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Fastweb down in tutta Italia: oltre 34mila segnalazioni, ecco cosa sta succedendo alla rete

