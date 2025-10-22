Fastweb down in tutta Italia disservizi anche a Pescara e in provincia

Offline la rete Fastweb con disservizi in tutta Italia nella mattinata di mercoledì 22 ottobre. Decine di migliaia le segnalazioni riportate sul sito downdetector: tanti gli utenti interessati dal disservizio anche a Pescara e in provincia.Molti coloro che stanno scrivendo sui social del gestore. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

