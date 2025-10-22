Fastweb down in tutta Italia | cosa succede alla rete

Picchi di segnalazioni per un malfunzionamento che dalla tarda mattinata (dalle ore 10.30 circa) di mercoledì 22 ottobre interessa Fastweb, l'oeratore di telecomunicazioni italiano specializzato in telefonia fissa e mobile, e connettività a banda larga e ultralarga. Sul sito web Downdetector e sui social sono centinaia le segnalazioni degli utenti che lamentano disservizi di varia natura. Le problematiche più comuni. In tempo reale avviene l'aggiornamento con le problematiche: al primo posto con il 67% malfunzionamenti con Internet fisso, 20% con Internet mobile e 13% l' assenza di segnale. La mappa interattiva con le interruzioni e le segnalazioni degli utenti mostrano che i blocchi più compatti interessano soprattutto le grandi città italiane: da Milano a Roma, da Bologna a Napoli e Bari ma problemi molto estesi anche in Toscana con un picco nell'area di Livorno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Fastweb down in tutta Italia: cosa succede alla rete

