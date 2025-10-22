Fastweb down il 22 ottobre | problemi per rete fissa e mobile in tutta Italia | Problema risolto dopo tre ore

Anche i cellulari avevano smesso di funzionare. Secondo l'azienda il guasto è stato causato da un problema di risoluzione DNS. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Fastweb down il 22 ottobre: problemi per rete fissa e mobile in tutta Italia | Problema risolto dopo tre ore

Contenuti che potrebbero interessarti

La rete Fastweb in Italia sembra avere problemi: decine di migliaia le segnalazioni sul portale Downdetector. Problemi in tutte le maggiori città italiane, Roma in testa Vai su Facebook

#fastwebdown - X Vai su X

Fastweb down oggi 22 ottobre 2025, segnalati disservizi in tutta Italia. L’azienda conferma: “I tecnici sono a lavoro” - Fastweb è down dalla mattinata di oggi, mercoledì 22 ottobre 2025: numerosi disservizi, infatti, sono stati segnalati in tutta Italia, così come conferma anche il sito specializzato Downdetector. Scrive tpi.it

Fastweb in down: segnalati disservizi in tutta Italia. Che sta succedendo? - A partire dalle 10:20 di oggi, martedì 22 ottobre, la rete Fastweb + Vodafone ha smesso di funzionare in gran parte d’Italia. Riporta libero.it

Fastweb down oggi, problemi con la rete internet: perché non funziona e cosa sta succedendo - I problemi sono cominciati oggi alle 10:20 e sembra che riguardino sia la rete fissa che quella mobile ... Riporta fanpage.it