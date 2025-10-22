Fastweb down è caos in tutta Italia | migliaia di segnalazioni cosa sta succedendo

Mattinata da incubo per milioni di utenti in tutta Italia. Oggi, 22 ottobre 2025, una serie di gravi disservizi digitali ha colpito contemporaneamente diverse piattaforme e servizi essenziali. Tra i principali coinvolti figurano WhatsApp, Google, gli operatori telefonici Tim e Vodafone, e persino i server di EA Sports, paralizzando comunicazioni, ricerche online e gaming. Il primo segnale d'allarme è arrivato da WhatsApp, l'app di messaggistica istantanea più usata al mondo. A partire dalle prime ore della mattina, migliaia di utenti hanno segnalato difficoltà nell'invio e nella ricezione dei messaggi.

