Negli Stati Uniti, un nuovo studio pubblicato su Pediatrics suggerisce che le allergie alimentari nei bambini piccoli siano in calo da quando i pediatri raccomandano di introdurre precocemente alimenti potenzialmente allergenici come le arachidi. Per anni, i genitori erano stati invitati a fare il contrario: evitare del tutto gli allergeni nei primi mesi di vita. Poi, nel 2015, uno studio epocale mostrò che l’introduzione di piccole quantità di arachidi nei neonati riduceva dell’ 80% il rischio di sviluppare allergie. Due anni dopo, il National Institute of Allergy and Infectious Diseases adottò la nuova linea guida, invitando a offrire alimenti contenenti arachidi tra i 4 e i 6 mesi di vita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Far mangiare le arachidi ai neonati riduce il rischio di sviluppare l’allergia”: il nuovo studio e il monito dell’esperto