Fantasie Déco Un secolo d’arte a Casa Bruschi

Lanazione.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AREZZO Saranno esposte per la prima volta al pubblico oltre cento opere su carta, libri illustrati e sculture in ceramica, provenienti dalla raccolta d’arte di Giuliano Ercoli (1940-2023), uno tra i maggiori studiosi e conoscitori italiani della grafica internazionale tra Art Nouveau e Art Déco, da poco confluita nella collezione di Fondazione Cr Firenze. È stata presentata ieri alla Casa Museo Ivan Bruschi di Arezzo e resterà aperta fino al 22 febbraio 2026, la mostra "Fantasie Déco. Opere dalla collezione d’arte di Fondazione Cr Firenze" organizzata e promossa dalla Fondazione Bruschi, parte del patrimonio Intesa Sanpaolo, con la Fondazione Cr Firenze e il patrocinio del ministero della Cultura, della Regione e del Comune. 🔗 Leggi su Lanazione.it

fantasie d233co un secolo d8217arte a casa bruschi

© Lanazione.it - Fantasie Déco. Un secolo d’arte a Casa Bruschi

Leggi anche questi approfondimenti

Fantasie guerriere. Una storia di seta fra Roberto Capucci e i Samurai dal XVI al XXI secolo - 14 anni; maggiori 65 anni; soci Marcovaldo; soci ACLI; Unitre Savigliano e Racconigi; docenti di Lettere, Architettura e Belle Arti; gruppi con più di 15 ... Scrive exibart.com

Fantasia, licenza, libertà: studi sul disegno toscano dal XV al XIX secolo - Il quarto numero di Avere disegno vuole comporsi di una raccolta di saggi focalizzati sullo studio della grafica di artisti diversi, per indole e per tempo – dal XV al XX secolo –, ma circoscrivendo ... Secondo toscanalibri.it

Cerca Video su questo argomento: Fantasie D233co Secolo D8217arte