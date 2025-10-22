AREZZO Saranno esposte per la prima volta al pubblico oltre cento opere su carta, libri illustrati e sculture in ceramica, provenienti dalla raccolta d’arte di Giuliano Ercoli (1940-2023), uno tra i maggiori studiosi e conoscitori italiani della grafica internazionale tra Art Nouveau e Art Déco, da poco confluita nella collezione di Fondazione Cr Firenze. È stata presentata ieri alla Casa Museo Ivan Bruschi di Arezzo e resterà aperta fino al 22 febbraio 2026, la mostra "Fantasie Déco. Opere dalla collezione d’arte di Fondazione Cr Firenze" organizzata e promossa dalla Fondazione Bruschi, parte del patrimonio Intesa Sanpaolo, con la Fondazione Cr Firenze e il patrocinio del ministero della Cultura, della Regione e del Comune. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fantasie Déco. Un secolo d’arte a Casa Bruschi