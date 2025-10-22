Fano rapinatore seriale arrestato nell’operazione ‘Alto Impatto’

Fano, 22 ottobre 2025 – È finito in cella un campano residente a Fano ritenuto responsabile di una raffica di rapine e scippi ai danni di anziane. L’uomo, già noto per problemi di droga, è stato arrestato dalla polizia nell’ambito dell’operazione straordinaria 'Alto Impatto'. A suo carico, secondo le indagini dell’Anticrimine, sette episodi tra scippi e furti in centro, sul lungomare e nei centri commerciali. Tra i casi più gravi, la rapina a un’anziana a Fano 2: il malvivente l’ha aggredita mentre stava uscendo con l’auto dal parcheggio, strappandole la borsa dopo violenti strattoni. La donna era rimasta ferita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fano, rapinatore seriale arrestato nell’operazione ‘Alto Impatto’

