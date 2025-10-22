Fan di Scream? Scoprire quale capitolo è il peggiore e quale il migliore potrebbe sorprenderti

È Halloween e la lezione di Wes Craven riecheggia nella memoria di chi ama il cinema dell’orrore: con i popcorn ancora caldi tra le mani, che tu sia in sala o sul divano davanti alla TV, in un film horror si sopravvive seguendo tre regole ben precise: Non fare sesso ( sesso = morte ); Non ubriacarti né drogarti ( estensione della prima regola ); Non dire mai «torno subito», perché non tornerai. Queste regole, codificate nella narrazione stessa, sono il marchio di fabbrica di Scream: uno slasher che innesta la logica del whodunnit – il giallo chi è il serial killer? – in un meta-cinema distillato e specchio del genere horror. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Fan di Scream? Scoprire quale capitolo è il peggiore e quale il migliore potrebbe sorprenderti

