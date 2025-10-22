Famiglia di orsetti a spasso per Palena dopo aver fatto incursione in un pollaio e razzia di galline VIDEO

Chietitoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'orsa e tre cuccioli sono stati avvistati per le strade di Palena nei giorni scorsi. La famiglia di plantigradi a inizio settimana avrebbe fatto irruzione nel pollaio di proprietà di un’anziana cittadina, in contrada Pineta, facendo razzia di galline: quasi 50 quelle sparite.L’episodio è stato. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

famiglia orsetti spasso palenaFamiglia di orsetti a spasso per Palena, entra nel pollaio e fa razzia di polli [VIDEO] - Un'orsa e tre cuccioli sono stati avvistati per le strade di Palena nei giorni scorsi. Secondo chietitoday.it

famiglia orsetti spasso palenaFamiglia di orsetti a spasso per Palena dopo aver fatto incursione in un pollaio e razzia di galline [VIDEO] - La famiglia di plantigradi a inizio settimana avrebbe fatto irruzione nel pollaio di proprietà di un’anziana ... Come scrive chietitoday.it

Cerca Video su questo argomento: Famiglia Orsetti Spasso Palena