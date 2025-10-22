False fatturazioni | condannata a due anni Sebastiana Germano

Genovatoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è chiuso con una condanna a due anni, con sospensione condizionale della pena, il processo in abbreviato a carico di Sebastiana Germano, accusata di false fatturazioni e trasferimento fraudolento di valori. La vicenda è collegata alla maxi frode internazionale scoperta dalla guardia di finanza. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

