False fatturazioni | condannata a due anni Sebastiana Germano

Si è chiuso con una condanna a due anni, con sospensione condizionale della pena, il processo in abbreviato a carico di Sebastiana Germano, accusata di false fatturazioni e trasferimento fraudolento di valori. La vicenda è collegata alla maxi frode internazionale scoperta dalla guardia di finanza. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

