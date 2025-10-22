False accuse di pestaggio a ex marito e cognato? Assolte due sorelle
“Non hanno commesso il fatto”: il giudice Sabrina Bazzano ha assolto due sorelle accusate di falsa testimonianza. La vicenda risale al 7 febbraio del 2022 quando le donne furono chiamate a deporre al processo a carico dell'ex marito e cognato accusato di avere picchiato a sangue il figlio. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Altre letture consigliate
San Marino. Maggioranza. Accordo di Associazione: la lettera di Tajani smonta le false accuse contro il Governo - facebook.com Vai su Facebook
L’intervista di #Cingolani nella quale, con la postura dell’indignato per “false accuse”, sostanzialmente conferma che #Leonardo fornisce armi a #Israele e continua a farlo - X Vai su X
Ventotene, accuse false contro l'ex sindaco Santomauro: condannato il suo vice Modesto Sportiello - Si chiude con un colpo di scena il procedimento penale che vedeva coinvolti l’ex sindaco di Ventotene, Gerardo Santomauro, e altri ex amministratori dell’isola: tutti assolti con formula piena perché ... Si legge su roma.corriere.it
Accuse false al centro ippico: ex ministro Brambilla testimone - È un processo che s’arricchisce di nomi altisonanti, quello per calunnia e diffamazione, capaci - Lo riporta ecodibergamo.it