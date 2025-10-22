False accuse di pestaggio a ex marito e cognato? Assolte due sorelle

“Non hanno commesso il fatto”: il giudice Sabrina Bazzano ha assolto due sorelle accusate di falsa testimonianza. La vicenda risale al 7 febbraio del 2022 quando le donne furono chiamate a deporre al processo a carico dell'ex marito e cognato accusato di avere picchiato a sangue il figlio. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it