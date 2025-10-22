Faggeto Lario, 22 ottobre 2025 – Il corpo senza vita di Antonia Bianchi, la pensionata di 93 anni di Molina di Faggeto Lario scomparsa tra giovedì 2 e venerdì 3 ottobre, è stata ritrovato oggi in un punto impervio e difficilmente raggiungibile nei boschi alle spalle della frazione in cui viveva. Al termine di un' operazione di recupero molto complessa, a causa delle condizioni impervie del terreno, iniziata nel primo pomeriggio di oggi, soccorritori e carabinieri sono arrivati a identificare con certezza la donna, confermando che si trattava della pensionata. Aprica, Dante Ragazzi scomparso mentre era a cercare funghi: poche speranze di trovare vivo il pensionato La mobilitazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Faggeto Lario, ritrovata morta Antonia Bianchi: era scomparsa da casa a inizio ottobre