Faggeto Lario ritrovata morta Antonia Bianchi | era scomparsa da casa a inizio ottobre
Faggeto Lario, 22 ottobre 2025 – Il corpo senza vita di Antonia Bianchi, la pensionata di 93 anni di Molina di Faggeto Lario scomparsa tra giovedì 2 e venerdì 3 ottobre, è stata ritrovato oggi in un punto impervio e difficilmente raggiungibile nei boschi alle spalle della frazione in cui viveva. Al termine di un' operazione di recupero molto complessa, a causa delle condizioni impervie del terreno, iniziata nel primo pomeriggio di oggi, soccorritori e carabinieri sono arrivati a identificare con certezza la donna, confermando che si trattava della pensionata. Aprica, Dante Ragazzi scomparso mentre era a cercare funghi: poche speranze di trovare vivo il pensionato La mobilitazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
