Faggeto Lario in lutto ritrovata senza vita Antonia Bianchi | era scomparsa dal 3 ottobre

Quicomo.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è purtroppo conclusa nel modo più doloroso la ricerca di Antonia Bianchi, 93 anni, residente nella frazione di Molina a Faggeto Lario. Oggi pomeriggio, mercoledì 22 ottobre 2025, il corpo dell’anziana è stato ritrovato senza vita in una zona impervia sopra il paese.I soccorsi e le ricercheFin. 🔗 Leggi su Quicomo.it

