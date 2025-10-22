Faenza nuove misure economiche in favore delle imprese colpite dalle alluvioni

Ravennatoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’amministrazione comunale continua a sostenere il tessuto economico locale, colpito dalle alluvioni del maggio 2023 e del settembre 2024, approvando nuovi criteri per la concessione di contributi straordinari destinati alle imprese commerciali e artigianali.Nello specifico è stato appena. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

faenza nuove misure economicheNuove misure economiche in favore delle imprese colpite dalle alluvioni - L’amministrazione comunale continua a sostenere il tessuto economico locale, colpito dalle alluvioni del maggio 2023 e del settembre 2024, approvando nuovi criteri per la concessione di contributi str ... Secondo ravennawebtv.it

faenza nuove misure economicheFaenza, nuove misure economiche in favore delle imprese colpite dalle alluvioni - Nello specifico è stato appena approvato un piano di contributi straordinario per un totale di 200mila euro ... Come scrive ravennatoday.it

faenza nuove misure economicheFaenza: 200mila euro per le imprese alluvionate - Si potranno chiedere dal 27 ottobre Le drammatiche alluvioni che hanno colpito Faenza nel maggio 2023 e, in un doloroso déjà- ravenna24ore.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Faenza Nuove Misure Economiche