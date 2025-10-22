Faenza nuove misure economiche in favore delle imprese colpite dalle alluvioni
L’amministrazione comunale continua a sostenere il tessuto economico locale, colpito dalle alluvioni del maggio 2023 e del settembre 2024, approvando nuovi criteri per la concessione di contributi straordinari destinati alle imprese commerciali e artigianali.Nello specifico è stato appena. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
