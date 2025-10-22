Faccio lo spazzino L’ex Amici oggi fan impazziti per il suo ‘nuovo palco’ | Sei grandissimo
I talent show come Amici e X Factor continuano a rappresentare un trampolino di lancio per tanti giovani desiderosi di emergere nel mondo della musica, ma non sempre aprono le porte a un successo immediato. Alcuni riescono a trasformare quella visibilità in una carriera stabile, altri invece tornano a condurre una vita lontana dai riflettori, pur mantenendo viva la propria passione. È il caso di Jacopo Ottonello, uno dei protagonisti della diciannovesima edizione di Amici, quella vinta da Gaia Gozzi, che oggi è tornato a far parlare di sé grazie ai social network. Negli ultimi giorni, il suo nome è tornato virale su TikTok, dove Jacopo ha pubblicato alcuni video che hanno emozionato migliaia di utenti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
