’Facce fresche’ il Caab in mostra | Volti e storie che la città non vede
C’è una Bologna notturna a cui vogliamo dare luce. È quella degli operatori dell’ortofrutta bolognesi: i commercianti all’ingrosso e i produttori ortofrutticoli che operano nella piattaforma del Centro AgroAlimentare di Bologna. Saranno loro i protagonisti della nuova campagna di Caab, ’ Facce fresche ’: volti e storie di quegli operatori del fresco che la città non vede, ma che tramite la propria attività quotidiana forniscono a Bologna l’ortofrutta migliore, valorizzando le filiere locali e alimentando il commercio di prossimità. Così Marco Marcatili, presidente di Caab, racconta la campagna di comunicazione ’Facce fresche’, promossa dall’ecosistema Caab, e che parte domani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche questi approfondimenti
Frigo nuovo? Oh siiii! Che fuori faccia caldo o freddo, da noi trovi solo fresche occasioni! Passa a trovarci in Via Tirreno 211 a Torino e scopri tutti i vantaggi: Garanzia estendibile fino a 6 anni Promo imperdibili, solo in negozio! Ti aspettiamo! - facebook.com Vai su Facebook