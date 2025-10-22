C’è una Bologna notturna a cui vogliamo dare luce. È quella degli operatori dell’ortofrutta bolognesi: i commercianti all’ingrosso e i produttori ortofrutticoli che operano nella piattaforma del Centro AgroAlimentare di Bologna. Saranno loro i protagonisti della nuova campagna di Caab, ’ Facce fresche ’: volti e storie di quegli operatori del fresco che la città non vede, ma che tramite la propria attività quotidiana forniscono a Bologna l’ortofrutta migliore, valorizzando le filiere locali e alimentando il commercio di prossimità. Così Marco Marcatili, presidente di Caab, racconta la campagna di comunicazione ’Facce fresche’, promossa dall’ecosistema Caab, e che parte domani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Facce fresche’, il Caab in mostra: "Volti e storie che la città non vede"