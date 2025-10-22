Fabregas Inter la rivelazione di Romano | Ausilio ci ha provato seriamente! Ecco perché non si è fatto nulla

Inter News 24 Fabregas Inter, la rivelazione di Romano sul no detto dal tecnico del Como ai nerazzurri per subentrare a Simone Inzaghi in panchina. La panchina dell’Inter la scorsa estate avrebbe potuto avere un nome diverso da quello di Cristian Chivu. L’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, intervenuto durante il podcast “La Trattativa” di Tim Podcast, ha confermato le voci che volevano Cesc Fàbregas, attuale tecnico del Como, come obiettivo primario del club nerazzurro dopo l’addio di Simone Inzaghi. Secondo Romano, la narrazione di un forte interesse della Beneamata è assolutamente vera. 🔗 Leggi su Internews24.com

