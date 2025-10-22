Fabio Nordio si dimette da presidente Ater | correrà alle regionali
Era nell'aria ed è arrivata la conferma. Il presidente di Ater Venezia Fabio Nordio, in carica dal 2021 (e prima ancora vicepresidente), ha annunciato oggi sui suoi social le dimissioni dalla carica, al fine di potersi candidare alle elezioni regionali del Veneto, in programma il 23 e 24 novembre. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
