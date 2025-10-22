Fabio Macaluso presenta Volevo un tè al limone La mia vita da bipolare al Museo M9
Gli “Incontri d’autore in M9”, organizzati in collaborazione con la scrittrice Annalisa Bruni e l’associazione Voci di Carta, proseguono sabato 25 ottobre alle ore 17 nella sala M9LAB del Museo del ’900 di Mestre. L’appuntamento sarà dedicato alla presentazione del romanzo Volevo un tè al limone. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
