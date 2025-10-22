F1 statistiche GP Messico 2025 Max Verstappen cerca La Sexta a Ciudad de Mexico!

L’ Autodromo Hermanos Rodriguez si appresta a ospitare un Gran Premio valido per il Mondiale di Formula Uno per la 25ma volta nella storia. Dinamiche di stampo politico hanno portato al cambio di denominazione dell’appuntamento. Se fino al 2019 si è parlato di “ GP del Messico ”, dal 2021 si è passati al “ GP di Città del Messico ”. Una modifica di natura formale, legata a finanziamenti statali prima presenti e poi assenti. La sostanza è rimasta la stessa. Il Gran Premio messicano (così tagliamo la testa al toro) ha avuto tre “vite” distinte. La prima andata dal 1964 al 1970, la seconda dipanatasi dal 1986 al 1992, la terza cominciata nel 2015. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, statistiche GP Messico 2025. Max Verstappen cerca “La Sexta” a Ciudad de Mexico!

Leggi anche questi approfondimenti

FUOCO SULLA FERRARI IN MESSICO Antonio Fuoco debutterà sulla Ferrari SF-25 di Lewis Hamilton nella prima sessione di prove libere del Messico. Sulla Red Bull, invece, Max Verstappen lascerà spazio ad Arvid Lindblad. #F1 #Formula1 #MexicoGP # - facebook.com Vai su Facebook

#CanadaColombia, amichevole solo sulla carta: Marsch cerca risposte dopo lo stop con l’Australia, Lorenzo cavalca l’entusiasmo del 4-0 al Messico. James ispira, Larin e David sfidano i “Cafeteros” #Amichevole #Mondiali2026 - X Vai su X

F1 | GP del Messico 2025, Pirelli sceglie di nuovo il salto di mescola - La Formula 1 prosegue il suo tour americano con il Gran Premio di Città del Messico, seconda tappa consecutiva dopo Austin. Lo riporta f1grandprix.motorionline.com

F1, GP Messico: orari e dove vedere qualifiche e gare in TV - La F1 è pronta ad approdare in Messico, dove c’è grande attesa per la sfida mondiale tra Verstappen e i due piloti McLaren. virgilio.it scrive

F1, GP Messico 2025: programma, orari, tv, streaming, guida SKY e TV8 - Prosegue senza soluzioni di continuità il Mondiale di Formula Uno 2025 che entra sempre più nel vivo della corsa al titolo. Riporta oasport.it