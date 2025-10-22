F1 Domenicali traccia la rotta | Gare più spettacolari con attenzione a intrattenimento e sostenibilità

Il presidente e amministratore delegato della F1 spiega come il circus ha saputo crescere nonostante le criticità del momento: "Più sensibili agli input mandati dai fan della Formula 1. Il periodo del Covid è stato una fase di grande cambiamento". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - F1, Domenicali traccia la rotta: "Gare più spettacolari, con attenzione a intrattenimento e sostenibilità"

Argomenti simili trattati di recente

F1, Domenicali traccia la rotta: "Gare più spettacolari, con attenzione a intrattenimento e sostenibilità" - Il presidente e amministratore delegato della F1 spiega come il circus ha saputo crescere nonostante le criticità del momento: "Più sensibili agli input mandati dai fan della Formula 1. Lo riporta msn.com

F1:Domenicali 'a Monza nel 2025 faremo nuovo record di pubblico' - "Devo dire la verità: non vedo l'ora di vedere a Monza il record di pubblico che ci sarà sicuramente il prossimo anno. ansa.it scrive

F1 Gp Austin: dove vederlo in tv e streaming, il programma e gli orari - Diciannovesimo appuntamento con il Mondiale di F1 e un titolo piloti ancora in bilico tra le McLaren di Piastri e Norris e Max Verstappen su Red Bull. Riporta corriere.it