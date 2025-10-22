Arezzo, 22 ottobre 2025 – Zenzero Fest 2025 si prepara a chiudere la sua quarta edizione con un incontro da non perdere: domenica 26 ottobre alle ore 17:00, nella Sala Conferenze della Biblioteca “Città di Arezzo”, arriva Ezio Abbate per la presentazione del suo romanzo “Ti vengo a cercare” (Mondadori). Dopo aver riscritto le regole della narrazione televisiva italiana con serie cult come Suburra, Suburræterna, Curon e I Diavoli, Ezio Abbate torna alla narrativa con un romanzo potente, straziante, ispirato a una storia vera. Carla ha quarant'anni, un lutto alle spalle e un presente svuotato. Ma quando scopre che suo figlio Lorenzo è partito per la Siria, per unirsi alla guerra contro il regime di Assad, qualcosa in lei si risveglia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ezio Abbate presenta “Ti vengo a cercare”