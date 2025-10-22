Ex Sonar e Villa Maccari Il Comune recupera fondi Pnrr da 4,5 milioni

Nuovo atto di indirizzo della Giunta Pii che ridefinisce gli interventi di recupero dell’area Sonar e di Villa Maccari. Intervento reso possibile grazie al recupero degli ex fondi Pnrr, ora trasferiti sotto gestione ministeriale: si parla di 4 milioni e mezzo di euro, che ricadranno su Gracciano. Una parte dei lavori del primo lotto, relativo all’area ‘Sonar – Ex capannone Maccari’, è già in corso. In questa fase iniziale si sta procedendo con la rimozione dell’amianto dalle coperture del capannone Maccari e dell’edificio Sonar, la messa in sicurezza dell’area e la realizzazione della nuova copertura del Sonar. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ex Sonar e Villa Maccari. Il Comune recupera fondi Pnrr da 4,5 milioni

