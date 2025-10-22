Ex Macello tra Conad ciclabili e posti auto

È stata presentata alla cittadinanza la prima bozza di progetto di riqualificazione urbana del comparto di vicolo Macello Vecchio, realizzata dall’architetto Alessandro Bucci. "Un comparto oggi abbandonato adiacente al centro di Lugo – spiega l’assessore all’Urbanistica, Gianmarco Rossato –. Un intervento realizzato in sinergia tra pubblico e privato che avrà importanti ricadute in termini di rigenerazione urbana, con miglioramenti sui versanti della sicurezza stradale e idrogeologica, dei parcheggi e dei servizi. Grazie a un accordo tra privati conclusosi nei mesi scorsi, in quest’area da tempo dismessa si potrà trasferire il punto vendita Cia-Conad, attualmente presente in via Ricci Curbastro: non si tratta dunque di un nuovo centro commerciale, ma di un trasferimento". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ex Macello tra Conad, ciclabili e posti auto

Altre letture consigliate

Conad Crema Via del Macello. . Nel Sottosopra, tutti cercano i premi della collezione Stranger Things! Dal 6 ottobre all’11 gennaio, ogni 15€ di spesa, riceverai un bollino per richiederli.? E puoi anche partecipare al “Concorso dal Sottosopra” per vincere un vi - facebook.com Vai su Facebook

Presentato il progetto per l'area di via Macello Vecchio dove verrà trasferito il punto vendita di via Ricci Curbastro. Lavori da completare nel 2027 - Ex consorzio agrario a Lugo, progetto di riqualificazione: investimento di Conad per un supermercato, cento posti auto, più verde e ciclabili ... ravennaedintorni.it scrive

Conad: ex vertici indagati per corruzione, Guardia di Finanza sequestra 36 milioni - Partita questa mattina una vasta indagine del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna che ha dato esecuzione a un decreto di sequestro ... Da ilsole24ore.com

Ex dirigenti di Conad indagati per corruzione e autoriciclaggio: sequestrati 36 milioni - La procura di Bologna e la Guardia di Finanza hanno sequestrato oltre 36 milioni di euro e indagato nove persone nell’ambito dell’acquisizione dei negozi Auchan da parte di Conad. Come scrive lettera43.it