Ex Cinema Embassy inaugura la mostra immersiva ' Illusione tra Arte e Scienza'
Nel cuore di Modena, all’interno dello storico Palazzo Ex Auberge royale – conosciuto dai modenesi come ex Cinema Embassy – edificio progettato nel 1765 dall’architetto Pietro Termanini per volontà del Duca Francesco III e unico albergo della città per quasi due secoli, apre al pubblico la mostra. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
