Evolutio in mostra 120 anni d’Italia raccontati attraverso le infrastrutture simbolo
Roma, 22 ottobre 2025 – Cosa sarebbe l’Italia senza l’ Autostrada del Sole, dove transitano ogni giorno oltre 100mila veicoli; senza la diga di Ridracoli, che assicura acqua potabile per oltre un milione di persone servendo 50 comuni della Romagna oltre che delle Marche; o ancora senza l’alta velocità ferroviaria, che dal Pendolino al Frecciarossa ha messo in movimento decine di milioni di italiani? Sarebbe un Paese orfano del suo boom economico, di quella spinta propulsiva che dalla radice agricola ereditata dalla prima e dalla seconda guerra mondiale ne ha accelerato la corsa sui binari della storia fino a condurlo tra le prime potenze industriali del mondo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
ROMA (ITALPRESS) – Una mostra immersiva dedicata alle infrastrutture che hanno trasformato l’Italia. Ponti, ferrovie, dighe, metropolitane e molto altro raccontati come opere d’ingegno e di arte. E’ EVOLUTIO, il progetto culturale e divulgativo firmato Webuild - facebook.com Vai su Facebook
#EVOLUTIO è la Mostra del Gruppo #webuild dedicata allo sviluppo dell’#Italia dall’inizio del 1900 attraverso le sue #infrastrutture. La Mostra racconta come, negli ultimi 120 anni, strade, ponti, metropolitane, edifici e ferrovie abbiano cambiato la vita delle per - X Vai su X
Evolutio, in mostra 120 anni d’Italia raccontati attraverso le infrastrutture simbolo - Un viaggio nel percorso di ammodernamento infrastrutturale del Paese, con video e installazioni immersive all’interno dei cantieri. quotidiano.net scrive
All’Ara Pacis di Roma la mostra che racconta le infrastrutture come opere d’ingegno e d’arte - Dall’8 ottobre al 9 novembre 2025, il Museo dell’Ara Pacis ospita un viaggio immersivo nella storia delle grandi opere infrastrutturali che hanno accompagnato l’evoluzione del Paese. Da artribune.com
‘Evolutio’: anche Reggio protagonista della mostra Webuild - Salini annuncia la città dello Stretto fra le prescelte per ospitare la mostra ... Da citynow.it