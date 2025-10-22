Roma, 22 ottobre 2025 – Cosa sarebbe l’Italia senza l’ Autostrada del Sole, dove transitano ogni giorno oltre 100mila veicoli; senza la diga di Ridracoli, che assicura acqua potabile per oltre un milione di persone servendo 50 comuni della Romagna oltre che delle Marche; o ancora senza l’alta velocità ferroviaria, che dal Pendolino al Frecciarossa ha messo in movimento decine di milioni di italiani? Sarebbe un Paese orfano del suo boom economico, di quella spinta propulsiva che dalla radice agricola ereditata dalla prima e dalla seconda guerra mondiale ne ha accelerato la corsa sui binari della storia fino a condurlo tra le prime potenze industriali del mondo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Evolutio, in mostra 120 anni d’Italia raccontati attraverso le infrastrutture simbolo