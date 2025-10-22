Evelina Sgarbi la figlia di Vittorio querela i medici del Gemelli
La vicenda che coinvolge Evelina Sgarbi e suo padre Vittorio non si spegne e tiene banco nei salotti tv. Com’è noto, tutto è cominciato con la richiesta da parte della ragazza di un amministratore di sostegno per il padre che, secondo lei, non sarebbe più in grado di badare ai propri interessi. Le puntate della storia sono ormai tante. Il critico d’arte ha fatto sapere che si opporrà e per difenderlo è intervenuta la figlia maggiore. Non solo, Sabrina Colle, compagna storica di Sgarbi, ha scritto una lettera aperta alle trasmissioni rivali del pomeriggio di Canale5 e RaiUno nella quale spiega di avere deciso di dedicare tutta la sua vita alla cura di Vittorio e di non farlo per i soldi anzi, di essere lei “a sostenere” tutto, anche dal punto di vista economico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
