Evelina Sgarbi la figlia di Vittorio querela i medici del Gemelli per falso

La denuncia riguarda la firma che sarebbe stata apposta sul modulo relativo al consenso per il trattamento dei dati personali al momento del ricovero del padre. Nella ricostruzione della figlia, non sarebbe autentica.

