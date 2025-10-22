Evade dai domiciliari ma prima rischia di provocare un incendio nel palazzo arrestato dopo giorni di ricerche

Lo hanno cercato per giorni anche con l'aiuto degli elicotteri per poi trovarlo nascosto dentro un casolare in campagna. Protagonista un 45enne di Milazzo che lo scorso 16 ottobre è evaso dai domiciliari a cui era stato ristretto dopo aver minacciato l'ex tentando di bruciare la sua auto. I. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

“Evade dai domiciliari e chiede di farsi arrestare: ‘Mi sento solo, voglio andare in carcere’” È successo a Mozzanica, in provincia di Bergamo: un giovane di 29 anni, agli arresti domiciliari, ha deciso di uscire di casa senza permesso. - facebook.com Vai su Facebook

Evade dai domiciliari, a Teverola (Ce) arrestato stalker dai carabinieri https://rainews.it/tgr/campania/articoli/2025/10/evade-dai-domiciliari-arrestato-dai-carabinieri-997e5799-ce8b-46f8-9307-2cd9cd85caa0.html?wt_mc=2.www.tw.rainews24…. @TgrRai @_ - X Vai su X

Evade dai domiciliari e va a fare il parcheggiatore abusivo: arrestato 46enne a Napoli - Un 46enne napoletano, nel quartiere di Bagnoli, è stato così arrestato dalla Polizia di Stato. Da fanpage.it

Evade dai domiciliari due volte in poche ore: 52enne prima arrestato e poi denunciato nel Casertano - L'uomo è stato sorpreso due volte in poche ore fuori casa, nonostante fosse ristretto ai domiciliari: il 52enne è stato così prima arrestato e poi denunciato ... fanpage.it scrive

Evade dai domiciliari per far visita a una donna, 37enne trasferito a Sollicciano - Firenze, 27 settembre 2025 – Un uomo di 37 anni residente a Grassina è stato trasferito a Sollicciano in virtù di un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare. Scrive lanazione.it