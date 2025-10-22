Europa League in tv | guida completa alla terza giornata Partite orari e dove vederle

Sport.quotidiano.net | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 22 ottobre 2025 – Torna l'Europa League, con la terza giornata ai nastri di partenza. Roma e Bologna, quindi, sono pronte a tornare in campo per cercare la qualificazione al prossimo turno. Dopo la vittoria al primo turno contro il Nizza, i giallorossi hanno incassato una sconfitta in casa contro il Lille e sono in cerca del riscatto. Domani all'Olimpico arriverà il Viktoria Plzen, che in due giornate ha collezionato quattro punti e nell'ultima gara ha vinto contro il Malmo. Il Bologna, invece, è reduce dal pareggio tra le mura amiche contro il Friburgo che gli ha permesso di conquistare il primo punto in questa competizione, dopo la sconfitta nel primo turno contro l'Aston Villa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

europa league in tv guida completa alla terza giornata partite orari e dove vederle

© Sport.quotidiano.net - Europa League in tv: guida completa alla terza giornata. Partite, orari e dove vederle

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

europa league tv guidaEuropa League in tv: guida completa alla terza giornata. Partite, orari e dove vederle - 45 contro lo Steaua Bucarest, mentre la Roma affronterà il Viktoria Plzen alle 21 ... Si legge su sport.quotidiano.net

europa league tv guidaPronostico Roma-Viktoria Plzen 23 ottobre 2025 - Analisi, guida tv, probabili formazioni e scommesse 3° giornata UEFA Europa League. Secondo betitaliaweb.it

europa league tv guidaPronostico Steaua Bucarest-Bologna: analisi, guida tv, quote e scommesse 3° giornata Europa League - Analisi, guida tv, probabili formazioni e scommesse 3° giornata UEFA Europa League. betitaliaweb.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Europa League Tv Guida