Roma, 22 ottobre 2025 – Torna l'Europa League, con la terza giornata ai nastri di partenza. Roma e Bologna, quindi, sono pronte a tornare in campo per cercare la qualificazione al prossimo turno. Dopo la vittoria al primo turno contro il Nizza, i giallorossi hanno incassato una sconfitta in casa contro il Lille e sono in cerca del riscatto. Domani all'Olimpico arriverà il Viktoria Plzen, che in due giornate ha collezionato quattro punti e nell'ultima gara ha vinto contro il Malmo. Il Bologna, invece, è reduce dal pareggio tra le mura amiche contro il Friburgo che gli ha permesso di conquistare il primo punto in questa competizione, dopo la sconfitta nel primo turno contro l'Aston Villa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Europa League in tv: guida completa alla terza giornata. Partite, orari e dove vederle