Europa al via la patente digitale a 17 anni

Via libera dell’Europa alla patente digitale di guida già a 17 anni, ma fino alla maggiore età si potrà guidare solo accompagnati da un conducente esperto. Servizio di Marco Bergamaschi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Europa, al via la patente digitale a 17 anni

