Europa al via la patente digitale a 17 anni

Tv2000.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Via libera dell’Europa alla patente digitale di guida già a 17 anni, ma fino alla maggiore età si potrà guidare solo accompagnati da un conducente esperto. Servizio di Marco Bergamaschi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

europa al via la patente digitale a 17 anni

© Tv2000.it - Europa, al via la patente digitale a 17 anni

News recenti che potrebbero piacerti

Via libera alla patente europea: ecco tutte le novità per giovani e professionisti - Approvata la patente digitale europea: guida a 17 anni con accompagnatore, nuove regole per neopatentati e professionisti. Scrive blogsicilia.it

europa via patente digitalePatente a 17 anni e stretta digitale: arriva la grande riforma della guida in Europa - Strasburgo segna una svolta storica: arriva la patente B a 17 anni, esami più severi e formato digitale. automoto.it scrive

europa via patente digitalePatenti europee, via libera alle nuove regole: più sicurezza, patente digitale e stop all’impunità tra Paesi Ue - Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva la riforma delle norme sulle patenti di guida, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e ridurre le vittime della strada, che in Europa ... Riporta online-news.it

Cerca Video su questo argomento: Europa Via Patente Digitale