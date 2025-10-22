Eurolega Maccabi e Hapoel tornano a giocare in Israele Il coach di Valencia | Non siamo tranquilli

Hapoel Tel Aviv e Maccabi Tel Aviv torneranno a giocare le partite di Eurolega, la massima competizione europea di basket, a Tel Aviv, in Israele. Lo faranno dall’1 dicembre, come comunicato dalla stessa Eurolega “dopo un’attenta riflessione”. Tra le prime squadre che andranno a giocare in Israele c’è il Valencia, che il 18 dicembre affronterà il Maccabi Tel Aviv in trasferta. A proposito di ciò è intervenuto in conferenza stampa il coach del club spagnolo, Pedro Martinez, che ha espresso perplessità per la decisione. “Ci fa piacere che Hapoel e Maccabi possano giocare le loro partite in casa e che non dobbiamo affrontarle a porte chiuse. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Eurolega, Maccabi e Hapoel tornano a giocare in Israele. Il coach di Valencia: “Non siamo tranquilli”

