Estrazione Million Day di oggi 22 ottobre 2025 | i numeri vincenti di mercoledì
Estrazione Million Day oggi mercoledì 22 ottobre 2025: i numeri vincenti in diretta live. Oggi, mercoledì 22 ottobre 2025, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, mercoledì 22 ottobre 2025, LIVE: ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 22 OTTOBRE 2025 LIVE – ORE 20,30 Extra Million Day: ESTRAZIONE LIVE – ORE 13 Extra Million Day: LE ULTIME ESTRAZIONI DEL MILLION DAY Di seguito le ultime estrazioni del gioco che vede ogni sera alle ore 20,30 l’estrazione del giorno seguita LIVE da TPI: LE ESTRAZIONI DEL 21 OTTOBRE LE ESTRAZIONI DEL 20 OTTOBRE LE ESTRAZIONI DEL 19 OTTOBRE LE ESTRAZIONI DEL 18 OTTOBRE LE ESTRAZIONI DEL 17 OTTOBRE ESTRAZIONE MILLION DAY: GIOCA RESPONSABILE ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può trasformarsi in una vera e propria malattia. 🔗 Leggi su Tpi.it
Approfondisci con queste news
Cinque numeri per un milione, Million Day e Million Day Extra, i vincenti delle due estrazioni di oggi martedì 21 ottobre - facebook.com Vai su Facebook
Cinque numeri per un milione, $million day e $million day Extra, i vincenti delle due estra... corriereadriatico.it/attualita/mill… - X Vai su X
Million Day, numeri vincenti di oggi 21 ottobre 2025/ L’estrazione delle ore 20:30 - Million Day ed Extra MillionDay, estrazione delle 20:30 di martedì 21 ottobre 2025: i numeri vincenti del secondo concorso di oggi ... Lo riporta ilsussidiario.net
Caccia al milione, Million Day e Million Day Extra, i numeri vincenti delle due estrazioni di oggi mercoledì 22 ottobre - Million Day e al Million Day Extra, caccia sempre aperta al milione. Come scrive msn.com
Million Day, l’estrazione delle 20:30 di martedì 21 ottobre - Il Million Day è una lotteria basata sull’estrazione casuale di 5 numeri compresi tra l’1 e il 55. repubblica.it scrive