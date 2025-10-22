Estorsione ed usura con metodo mafioso | blitz antimafia anche nel salernitano

Nella mattinata di oggi, nelle province di Salerno, Napoli, Avellino e Potenza, la SezioneOperativa della Direzione Investigativa Antimafia di Salerno ha dato esecuzione a un decreto di fermo di persona indiziata di delitto emesso dalla locale Procura della Repubblica – DDA - acarico diverse. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

