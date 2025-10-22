Estetista abusiva scoperta ad Ariano Irpino | sequestro e denuncia dopo blitz della Guardia di Finanza

Avellinotoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ariano Irpino - I Finanzieri del Comando Provinciale di Avellino, nell’ambito dei servizi di controllo economico del territorio finalizzati al contrasto dell’abusivismo commerciale e professionale, hanno scoperto, in Ariano Irpino, un’attività di estetista abusiva, completamente sconosciuta al. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

estetista abusiva scoperta arianoAriano Irpino, sotto sequestro un garage trasformato in centro estetico abusivo - hanno scoperto ad Ariano Irpino un’attività di estetista abusiva, completamente sconosciuta al fisco, esercitata all’interno di un garage pertinenza di un’abitazione in un complesso residenziale ... Lo riporta orticalab.it

estetista abusiva scoperta arianoImola e l’estetista abusiva scoperta nel garage. Acer: “Valutiamo la risoluzione del contratto con l’inquilino” - Estetista abusiva scoperta nel garage Acer a Imola: la segnalazione è partita dalla stessa Acer. corriereromagna.it scrive

estetista abusiva scoperta arianoFinta estetista senza licenza scoperta in un garage a Imola: “A rischio la salute dei clienti” - Un’estetista abusiva è stata scoperta in un garage a Imola. Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Estetista Abusiva Scoperta Ariano