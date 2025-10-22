Estate e sicurezza ai raggi X | Chiave di volta l’operazione sul gruppo criminale dei minori
"L’operazione che ha permesso di smantellare il gruppo criminale formato da vari minorenni di origine tunisina, è stata la chiave di volta del tema sicurezza. Perché fino a quel momento, quei giovani avevano imperversato in lungo in largo: e non solo da noi ma anche nel Ferrarese. Non voglio dire che abbiamo debellato il fenomeno: ma si è trattato di una ottima base di partenza". La stagione balneare è ormai definitivamente archiviata e l’autunno è entrato nel vivo. A tracciare un primo bilancio sotto il profilo della sicurezza dei mesi che ci siano appena lasciati alla spalle, è il questore Gianpaolo Patruno, da inizio luglio a Ravenna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
