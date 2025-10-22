Espulso ma torna in Italia | arrestato giovane a Udine

Era già stato espulso dall’Italia, ma nonostante il divieto di rientro ha fatto nuovamente ingresso nel Paese. Per questo un cittadino afghano di 23 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Udine per reingresso illegale nel territorio nazionale. L’arresto è avvenuto lo scorso 20 ottobre. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

