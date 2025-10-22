Espulso dall' Italia trovato a Spoleto prima dei 5 anni previsti | rimpatriato

Perugiatoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non poteva tornare in Italia prima di cinque anni. E invece lo hanno trovato Spoleto. Un cittadino albanese di 30 anni, per questo, è stato arrestato. L’uomo, con precedenti di polizia per reati di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e porto abusivo di armi, irregolare sul territorio. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Spoleto, espulso 30enne con precedenti per spaccio e porto abusivo di armi - Lo avevano espulso un anno fa con divieto assoluto di rimettere piede in Italia per i successivi 5 anni, ma nei giorni scorsi è stato trovato alla guida di un’auto a Spoleto. Lo riporta umbria24.it

Espulso dall’Italia, torna e viene trovato a Suzzara: arrestato - SUZZARA Nel novembre del 2022 era stato espulso dal territorio nazionale con provvedimento del Prefetto di Mantova. Secondo vocedimantova.it

espulso dall italia trovatoVicenza, torna in Italia nonostante l’espulsione: arrestato un 36enne, tutti i suoi precedenti - Arrestato a Vicenza un 36enne kosovaro già espulso per dieci anni: identificato durante un controllo notturno della Squadra Volante. Lo riporta virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Espulso Dall Italia Trovato