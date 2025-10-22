Espulsione Lucca Palmeri si esprime sui social | il post scatena il dibattito – FOTO

La pesante caduta esterna del Napoli contro il Psv Eindhoven in Champions League non è passata inosservata. Anzi, ha inevitabilmente scatenato commenti e dibattiti sull’intero match, ma anche su singoli episodi, tra cui quello non indifferente del cartellino rosso di Lucca. E sulla vicenda si è espresso anche il giornalista Tancredi Palmeri, che sul suo profilo X, ha voluto anche ironizzare l’accaduto. “Ma è matto”, Palmeri ironizza sul rosso di Lucca. Ha sicuramente svoltato una partita già di per sé complicata. Il cartellino rosso di Lorenzo Lucca al minuto 76 per proteste ha spento completamente le speranze azzurre di un assedio finale, nel tentativo di salvare almeno la faccia. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

