La luce dorata del tramonto accarezza le facciate gotiche che si affacciano sulla Grote Markt, mentre il profumo delle praline belge si mescola all’aroma della birra che fuoriesce dai tradizionali café. Anversa non è solo una città, ma un teatro vivente dove ogni pietra racconta secoli di storia commerciale e artistica. Qui, dove la Schelda scorre silenziosa verso il Mare del Nord, si respira ancora l’atmosfera dei grandi mercanti fiamminghi e degli artisti che hanno fatto la storia dell’arte europea. Cattedrale di nostra signora: il capolavoro gotico che custodisce i tesori di rubens. La Cattedrale di Nostra Signora si erge maestosa nel cielo di Anversa con la sua guglia che tocca i 123 metri di altezza, visibile da ogni angolo della città. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Esplora l’Europa: itinerario alla scoperta di Anversa