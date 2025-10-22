Esonero Tudor ci siamo | spunta già la data
La posizione di Igor Tudor è sempre più in bilico, la società valuta l’esonero: ora una data circola già con insistenza La parabola di Igor Tudor alla Juventus sembra ormai toccare il punto più basso. Arrivato inizialmente come traghettatore, subentrando a Thiago Motta nel corso della passata stagione, il tecnico croato era riuscito a conquistare, proprio all’ultima giornata, una qualificazione in Champions League che sembrava sfumata. Nonostante ciò, Tudor è stato confermato in estate, in quello che però sembrava un prolungamento più per necessità che per reale convinzione da parte della dirigenza bianconera. 🔗 Leggi su Sportface.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Quanto costa l'esonero di $Tudor alla $Juventus? Motta è ancora sotto contratto, la Uefa controlla i conti - X Vai su X
Igor #Tudor sotto esame in casa #Juventus ma non ci sono sentori di esonero immediato. Le prossime tre gare (#RealMadrid, #Lazio, #Udinese), saranno importanti nelle valutazioni ma il club non ha preso contatti diretti con altri tecnici. Nella rosa dei papa - facebook.com Vai su Facebook
Tudor rischia l’esonero alla Juve, i possibili sostituti: spunta anche il ritorno di Thiago Motta - Le prossime due partite saranno decisive per Tudor che rischia grosso alla Juve: si studiano i possibili sostituti, spunta l'idea del ritorno di Thiago ... Come scrive fanpage.it
Juventus, Tudor a un passo dall’esonero. Per il sostituto spunta ipotesi clamorosa: proprio lui! - Il futuro di Igor Tudor sembra ormai appeso a un filo, con le prossime due partite destinate a decidere il suo ... Lo riporta thesocialpost.it
Juve-Tudor: l’esonero potrebbe arrivare non solo per i risultati - it fa il punto della situazione l'esperto di Calciomercato Matteo Moretto ... Segnala calciocasteddu.it