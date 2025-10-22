Esonero Tudor ci siamo | spunta già la data

La posizione di Igor Tudor è sempre più in bilico, la società valuta l’esonero: ora una data circola già con insistenza La parabola di Igor Tudor alla Juventus sembra ormai toccare il punto più basso. Arrivato inizialmente come traghettatore, subentrando a Thiago Motta nel corso della passata stagione, il tecnico croato era riuscito a conquistare, proprio all’ultima giornata, una qualificazione in Champions League che sembrava sfumata. Nonostante ciò, Tudor è stato confermato in estate, in quello che però sembrava un prolungamento più per necessità che per reale convinzione da parte della dirigenza bianconera. 🔗 Leggi su Sportface.it