Esonero Tudor cambia tutto dopo il Real | nessuno se lo aspettava!

Prima della sfida contro il Real Madrid, il dirigente della Juventus, Giorgio Chiellini, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo alla situazione della squadra e al suo allenatore, Igor Tudor. Chiellini ha sottolineato che i confronti interni e le difficoltà fanno parte di ogni club, ma ha ribadito che la volontà della Juventus è quella di continuare con Tudor. “Si sono scritte e dette cose non vere. Igor è l’allenatore della Juventus e la nostra volontà è continuare con lui” Le parole di Chiellini prima di Real Madrid – Juve. Chiellini, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato anche delle difficoltà legate al calendario, che si è rivelato particolarmente impegnativo per la Juventus. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

