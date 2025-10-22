Esonero totale dei contributi per le assunzioni di mamme nel 2026 | ecco le novità

Nella bozza della legge di Bilancio 2026 arriva l’ esonero totale dei contributi per le assunzioni di mamme con almeno tre figli. Si tratta di una novità assoluta dal momento che le precedenti misure di immissione a lavoro si integravano con la condizione di disoccupazione o con il non aver mai avuto un contratto a tempo indeterminato. Non si tratta dell’unica novità inserita nella Manovra 2026. Infatti, viene confermato e potenziato il bonus mamme lavoratrici che nel 2025 vale 480 euro, mentre si introduce una nuova opzione di scelta di trasformare il contratto a tempo part time. Inoltre, trova conferma anche il congedo parentale, mentre per i padri separati viene istituito un fondo per il pagamento dell’affitto. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Esonero totale dei contributi per le assunzioni di mamme nel 2026: ecco le novità

