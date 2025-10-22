Dagli smalti colorati alle battaglie per i diritti LGBTQIA+, fino agli attacchi al Vaticano e al Congresso delle Famiglie: per anni Fedez si è proposto come un simbolo del progressismo pop, prendendo posizione su temi sociali con forza e visibilità. Ricordiamo il rapper sventolare con orgoglio la bandiera arcobaleno al Milano Pride, schierarsi apertamente per le adozioni gay, partecipare a uno spot con una coppia omosessuale per San Valentino, e sostenere con vigore il DDL Zan, al punto da farne una crociata personale. Eppure oggi, a distanza di pochi anni e con un nuovo governo, un nuovo libro e una nuova immagine pubblica, Fedez sembra voler prendere le distanze proprio da tutto ciò che lo aveva reso un punto di riferimento per molti. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Esiste una persona più incoerente di Fedez? Ecco cosa diceva e cosa dice oggi: rimarrete senza parole!