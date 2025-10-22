Esercitazioni delle forze nucleari strategiche in Russia

Tgcom24.mediaset.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le forze nucleari strategiche russe hanno condotto un'esercitazione di addestramento sotto la guida del presidente Vladimir Putin, collegato in videoconferenza. Lo ha riferito il Cremlino. Le manovre militari hanno coinvolto le componenti terrestri, marittime e aeree dell'esercito. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

